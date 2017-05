Nach seinem WM-Aus rechnet Tobias Rieder mit einer Verletzungspause von vier sechs Wochen. "Ich muss mich mit den Ärzten aber noch mal besprechen. Das ist natürlich frustrierend", sagte der 24-Jährige in der Trainingshalle in Köln, in der er für das Teamfoto mit auf dem Eis war. Der Angreifer der Arizona Coyotes hatte sich am Montag beim 3:6 gegen Russland die Syndesmose im rechten Fuß gerissen. Bereits 2016 in Russland war die WM für den NHL-Stürmer vorzeitig beendet. "Das ist jetzt zweimal unglücklich gelaufen. Das sind Dinge, die kann man nicht kontrollieren", sagte der Landshuter.