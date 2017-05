Auch Tennis-Altmeister Tommy Haas ist beim Turnier in Madrid gleich zum Auftakt ausgeschieden. Der 39 Jahre alte Wahl-Amerikaner unterlag dem Luxemburger Linkshänder Gilles Muller an dessen 34.Geburtstag 4:6, 6:7 (7:9). Zuvor hatte auch der Hamburger Mischa Zverev am Dienstag in der ersten Runde mit 3:6, 6:7 (5:7) gegen den 20-jährigen Kroaten Borna Coric verloren. Florian Mayer scheiterte in der zweiten Runde am Belgier David Goffin. Der Routinier aus Bayreuth unterlag dem an Nummer neun gesetzten Goffin nach ausgeglichenem ersten Satz 6:7 (3:7), 0:6.