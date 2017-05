Die deutsche U17-Nationalmannschaft startet nach einem Rekorderfolg als Gruppensieger in die K.o-Runde der Fußball-EM. Nach dem 5:0 gegen Bosnien- Herzegowina und dem 3:1 gegen Serbien gewann die deutsche Elf in Rijeka gegen Irland mit 7:0 (3:0). Damit stellte die DFB-Auswahl den Rekord des bislang höchsten Siegs bei U17-Europameisterschaften überhaupt ein. Das war das 7:0 Frankreichs am vergangenen Wochenende gegen die Färöer. Am Samstag steht für die Mannschaft von Trainer Christian Wück bei der Endrunde in Kroatien das Viertelfinale an. Der Gegner wird noch am Mittwoch ermittelt.