Titelverteidiger Real Madrid ist Juventus Turin ins Finale der Champions League gefolgt und kann am 3.Juni (live im ZDF) in Cardiff als erstes Team den Titel im wichtigsten Vereinswettbewerb des europäischen Fußballs erfolgreich verteidigen. Der Mannschaft um Toni Kroos reichte im Halbfinal-Rückspiel bei Stadtrivale Atletico Madrid ein 1:2 (1:2), nachdem Real das Hinspiel in der vergangenen Woche 3:0 gewonnen hatte. Isco (42.) machte mit seinem Tor den sechsten Einzug der Königlichen in ein Champions-League-Finale perfekt. Saul (12.) und Griezmann per Elfmeter (16.) hatten Atletico in Führung geschossen.