Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss gibt Anlass zur Sorge. "Er ist noch leicht angeschlagen. Er soll jetzt erst mal den freien Tag nutzen", sagte Bundestrainer Marco Sturm. Sein Schlüsselspieler von den New York Islanders aus der NHL soll sich vor dem WM-Spiel gegen Dänemark am Freitag in Köln pflegen und den Kopf frei bekommen. Als Greiss beim 3:2-Zittersieg gegen die Slowakei nach neun Minuten den nächsten unglücklichen Treffer kassierte, ging er vom Eis. Sturm berichtete von einer Oberkörperverletzung bei seinem Torhüter. Behandeln ließ sich Greiss in der Folge aber nicht.