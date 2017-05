Fernando Alonso wird im Herbst über seine Zukunft in der Formel 1 entscheiden. Ich bin offen für alles", sagte der zweimalige Weltmeister vor seinem Heimrennen in Barcelona. Seine "Absicht und Priorität" sei es aber, "in der Formel 1 zu bleiben". Allerdings wolle er auch wieder um die WM mitkämpfen, so Alonso, der auch in seinem dritten Jahr bei McLaren Honda der Konkurrenz weit hinterherfährt. Am 28.Mai wird der 35-Jährige schon einmal etwas Neues ausprobieren und erstmals bei den Indy500 in Indianapolis starten. Möglich macht den Ausflug der Motorenhersteller Honda.