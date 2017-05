Vor dem Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten am vorletzten Spieltag der Bundesliga (alle Spiele am Samstag um 15:30 Uhr) sind beide Teams schon an ihrem Ziel angelangt: Bayern München ist zum fünften Mal in Folge deutscher Meister, Aufsteiger RB Leipzig zieht in die Champions League ein. Dritter im Bunde kann Borussia Dortmund aus eigener Kraft werden. Die letzten vier Gastspiele in Augsburg gewann der BVB mit mindestens drei Toren. Den Hoffenheimern ist Qualifikations-Platz vier zur Königsklasse nicht mehr zu nehmen. Von den 18 Pflichtduellen mit Bremen gewann die TSG jedoch nur eins.