Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe ist schwach in die Freiluft-Saison gestartet. Beim zweiten Diamond-League-Meeting der Saison in Shanghai kam der 27-Jährige nicht über 5,50 Meter und Platz sechs hinaus. Holzdeppe übersprang seine Auftakthöhe von 5,50m im zweiten Versuch, scheiterte dann aber dreimal an 5,60m. In der Hallen-Saison hatte Holzdeppe 5,80m geschafft. Auch Diskus-Olympiasieger Christoph Harting blieb beim Start in die WM-Saison unter seinen Möglichkeiten: Der 27-Jährige kam in Shanghai mit 63,47m auf Platz fünf.