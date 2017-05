Das DEB-Team tritt am Abend im WM-Vorrundenspiel gegen Italien erstmals mit NHL-Star Leon Draisaitl an. Keeper Philipp Grubauer sitzt zunächst auf der Bank, im Tor beginnt erneut Danny aus den Birken. Das teilte der DEB rund anderthalb Stunden vor Spielbeginn mit. Die NHL-Spieler Draisaitl und Grubauer waren erst im Laufe des Tages aus Nordamerika eingetroffen. Beide waren mit ihrem Teams in der NHL in der Nacht auf Donnerstag aus den Playoffs geflogen. Thomas Greiss von den New York Islanders steht als überzähliger Torhüter dagegen nicht im Kader. Er ist laut DEB leicht verletzt.