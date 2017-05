Benfica Lissabon ist zum 36.Mal portugiesischer Fußballmeister. Der Titelverteidiger bezwang am Samstag Vitoria Guimaraes mühelos mit 5:0 (4:0) und kann damit nicht mehr von Verfolger FC Porto eingeholt werden. Im 33.Saisonspiel war es für den Rekordmeister bereits der 25.Sieg, nur zwei Ligapartien hat Benfica in dieser Saison bislang verloren. Für den Hauptstadtclub ist es der vierte Meistertitel in Serie. In der Champions League war das Team von Trainer Rui Vitoria im Achtelfinale an Borussia Dortmund gescheitert.