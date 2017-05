Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire nach der sieglosen Auswärtsreise einen klaren Heimerfolg in der Nordamerika-Liga MLS gefeiert. Chicago gewann am Samstag 4:1 (1:1) gegen Titelverteidiger Seattle Sounders, nachdem Schweinsteigers Team zuletzt aus drei Spielen auf fremden Plätzen nur einen Punkt geholt hatte. "Wir haben in der Halbzeit ein paar Dinge umgestellt, um besser zu spielen, und haben in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Job gemacht", sagte Schweinsteiger. Mit nun 15 Punkten aus zehn Partien steht Chicago auf Rang sechs in der Ost-Hälfte der Liga.