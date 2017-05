Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber hat sein Erstrundenspiel beim Sandplatz- Turnier in Rom gegen Florian Mayer verletzungsbedingt absagen müssen. Der Davis-Cup-Spieler aus Augsburg sei am Samstag im Training umgeknickt, am Montag soll der verletzte Fuß weiter untersucht werden, sagte sein Manager Stephan Fenske am Sonntag. Unterdessen erreichten die Fed-Cup- Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Mona Barthel (Neumünster) beim WTA-Turnier in der italienischen Hauptstadt das Hauptfeld.