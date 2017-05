Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga die erste Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Playoffs liegen lassen. Die Mannschaft unterlag am Sonntag 94:98 (37:51) in Bayreuth und führt in der best-of-five-Serie nur noch 2:1. Titelverteidiger Bamberg tat sich beim 76:63 (36:29) gegen Bonn lange schwer, hat beim Stand von 2:1 aber zwei Matchbälle. Bereits am Samstag hatte Ulm das dritte Viertelfinale gegen Ludwigsburg 87:76 (43:39) gewonnen und führt ebenfalls 2:1. Das gilt auch für Bayern München nach einem schwer erkämpften 80:73 (37:34) gegen Alba Berlin.