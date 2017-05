Rafael Nadal (Spanien/Nr.4) hat das ATP-Masters in Madrid gewonnen und damit seinen 30.Sieg auf der prestigeträchtigen Turnierserie gefeiert. Der Sandplatzkönig besiegte auf seinem Lieblingsbelag den an Nummer acht gesetzten Österreicher Dominic Thiem 7:6 (10:8), 6:4. Mit seinem Jubiläumssieg bei einem Masters-Turnier zog Nadal mit Rekordhalter und Vorjahressieger Novak Djokovic (Serbien) gleich, den er im Halbfinale besiegt hatte. In diesem Jahr hat Nadal alle seine 15 Matches auf Sand gewonnen, was ihm zuvor die Turniersiege in Monte Carlo und Barcelona eingebracht hatte.