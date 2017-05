Galatasaray Istanbul hat in der Süper Lig einen großen Schritt Richtung Europa League gemacht. Der türkische Rekordmeister kam am 31.Spieltag beim Abstiegskandidaten Gaziantepspor zu einem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Trabzonspor drei Spieltage vor dem Saisonende auf sechs Punkte aus. Wesley Sneijder gelang in der 80.Minute der Siegtreffer für die Gäste. Josue (31.) hatte den 20-maligen türkischen Champion zuvor erstmals in Führung gebracht, Thiam Khaly gelang in der 53. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für Gaziantepspor.