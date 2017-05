Die Golden State Warriors haben im Play-off-Halbfinale der NBA durch ein 113:111 gegen die San Antonio Spurs mit 1:0 vorgelegt. Die Gäste aus Texas, die zwischenzeitlich mit 25 Punkten geführt hatten, mussten sich am Ende einer hochdramatischen zweiten Halbzeit den Warriors mit ihren überragenden Top- scorern Stephen Curry (40 Punkte) und Kevin Durant (34) geschlagen geben. Spiel zwei der Serie best of seven findet am Dienstag erneut in Oakland statt, ehe das Heimrecht in Spiel drei und vier zunächst zu den Spurs wechselt. Ein möglicherweise siebtes Duell würde am 28.Mai in Oakland ausgetragen.