Vor dem Showdown im Kampf gegen die Relegation gönnten die Trainer des bedrohten Trios aus Augsburg, Wolfsburg und Hamburg ihren Teams noch einen freien Tag. Doch von Dienstag an gilt alle Konzentration der Nervenprobe am letzten Spieltag der Bundesliga. Die schlechteste Ausgangsposition hat der schon zweimal erfolgreich in Relegations-Duellen erprobte HSV, der jedoch mit einem Heimsieg im Endspiel gegen den VfL vorbeiziehen will. Die Wölfe könnten sich auch eine knappe Niederlage leisten, wenn Augsburg im Gastspiel in Hoffenheim mit mehr als einem Treffer Differenz verliert.