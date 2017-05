Lettland hat bei der Eishockey-WM seine vorletzte Vorrundenpartie mit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) gegen Russland verloren. Damit ist klar: Wer am Dienstagabend (20.15 Uhr/ Sport 1) in Köln das Spiel Deutschland - Lettland gewinnt, qualifiziert sich als Vierter der Gruppe A für das Viertelfinale und spielt am Donnerstag (20.15 Uhr) gegen Titelverteidiger Kanada. Für das wichtige Duell haben die Letten am Montag ihren Torwart-Star Elvis Mer- zlikins vom HC Lugano aus der Schweiz geschont. Russland gewann durch den Sieg die Gruppe A und steht sicher in der K.o.-Runde.