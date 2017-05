Luke Reynolds (31) ist neuer Trainer des achtmaligen deutschen Volleyball- Meisters Berlin Recycling Volleys. Der Australier tritt in der Hauptstadt die Nachfolge des Italieners Roberto Serniotti an. Der 55-jährige Serniotti hatte in der Vorwoche nur wenige Tage nach dem Titelgewinn nach zwei Jahren seinen Abschied verkündet. Reynolds unterschrieb einen Zweijahresvertrag. "Ich freue mich sehr, mit einem der Topteams in Europa zu arbeiten, ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete", so Reynolds. Im Vorjahr hatte Berlin erstmals Meisterschaft, Pokal und europäischen CEV-Pokal gewonnen.