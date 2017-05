Die USA haben sich bei der Eishockey-WM den Gruppensieg in der deutschen Gruppe A gesichert. In Köln besiegte der zweimalige Titelträger im abschließenden Vorrundenspiel Rekordweltmeister Russland mit 5:3 und trifft im Viertelfinale somit auf den Vierten der Gruppe B. Dieser ist aktuell Finnland - die Skandinavier können mit einem Sieg am Abend gegen Titelverteidiger Kanada jedoch Tschechien von Platz drei verdrängen. Die Tschechen unterlagen in Paris derweil der Schweiz mit 1:3. Die Eidgenossen bekommen es als Tabellenzweiter in der Runde der letzten Acht am Donnerstag mit Schweden zu tun.