Tennisstar Maria Scharapowa bekommt keine Wildcard für die French Open. Die zweimalige Paris-Siegerin kann damit nicht am zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison teilnehmen. Scharapowa war erst beim Turnier in Stuttgart Mitte April nach ihrer 15-monatigen Sperre wegen Dopings auf die Tour zurückgekehrt. Weil sie wegen der langen Pause bis dahin nicht in der Weltrangliste geführt wurde, hat sie nicht genügend Punkte, um in Paris an den Start zu gehen. Die Veranstalter verkündeten am Dienstagabend, dass sie sich gegen eine Wildcard für Scharapowa entschieden hätten.