Die Nashville Predators sind in den NHL-Halbfinal-Playoffs gegen die Anaheim Ducks erneut in Führung gegangen. Das Eishockey-Team aus Tennessee siegte mit 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) und liegt in der "Best-of-Seven"-Serie mit 2:1 vorn. Am Donnerstag haben die Predators die Chance, in eigener Arena den Vorsprung auszubauen. Corey Perry schoss nach 36 Minuten das 1:0 für die Ducks. Filip Forsberg (44.) und der Schweizer Roman Josi (58.) drehten mit ihren Toren für die dominierenden Gastgeber die Partie und sorgten für den zweiten Erfolg.