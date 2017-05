Die Boston Celtics haben die Draft-Lotterie der NBA gewonnen und dürfen bei der Talenteverteilung am 22.Juni in Brooklyn/New York erstmals seit 67 Jahren zuerst zugreifen. Die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki dürfen an neunter Stelle wählen - an dieser Position wurde der Deutsche 1998 gezogen. In der Lotterie nehmen laut Regularien die 14 Teams teil, die die derzeit laufenden Play-offs verpasst haben. Boston, das im Play-off-Halbfinale gegen Cleveland antritt, war nur dabei, weil die Brooklyn Nets im Zuge eines Spielertransfers ihre Rechte an die Celtics abgetreten hatten.