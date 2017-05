Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim hat sich anscheinend in letzter Sekunde für eine Karriere in der deutschen FußballNationalmannschaft entschieden. Der türkische Verband TFF veröffentlichte am Mittwoch nach Demirbays Nominierung durch den DFB für den Confed Cup ein Schreiben des Offensivspielers an den Weltverband FIFA vom 15.Mai: Der 23- Jährige erklärt darin, er wolle künftig für die Türkei spielen. Bundestrainer Joachim Löw hat Demirbay für den Confed Cup berufen. "Er hätte auch für die Türkei spielen können", sagte Löw am Mittwoch. "Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat."