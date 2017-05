Der frühere MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden ist Medienberichten zufolge bei einer Tour auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 35-jährige US-Amerikaner sei mit einer Gruppe Radfahrer bei Riccione in Italien unterwegs gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa und die Zeitung "Corriere della Sera". Das Blatt berichtete weiter, Hayden habe sich Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zugezogen. Er sei nach Rimini in ein Krankenhaus gebracht worden. Hayden holte 2006 den Titel in der MotoGP und startet seit dem vergangenen Jahr für Honda in der Superbike-WM.