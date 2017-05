David Wagner darf mit dem Zweitligisten Huddersfield Town weiter auf den Aufstieg in die Premier League hoffen. Die Terriers siegten im Halbfinal-Rückspiel bei Sheffield Wednesday mit 5:4 nach Elfmeterschießen (1:1, 0:0) und zogen ins Aufstiegs-Endspiel ein. Im Hinspiel in Huddersfield gab es am Sonntag ein torloses Remis. Huddersfield Town, englischer Meister der Jahre 1924, 1925 und 1926, trifft nun am 29.Mai im Wembley Stadion auf den FC Reading. Wer das Finale gewinnt, folgt Newcastle United und Brighton Hove and Albion als Aufsteiger in die Premier League.