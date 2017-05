Der VfL Wolfsburg muss im Endspiel um den direkten Klassenverbleib beim Hamburger SV auf Paul Seguin verzichten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt am Samstag (15:30 Uhr) wegen einer Wadenverletzung aus. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter Ricardo Rodriguez. Der Schweizer, der vor einem Wechsel zum AC Mailand stehen soll, laboriert an einer Knöchelverletzung. Die Wolfsburger gehen mit einen Punkt Vorsprung auf den HSV in das Duell am letzten Spieltag. Den Niedersachsen reicht deshalb ein Remis zum Klassenerhalt. Doch Trainer Jonker will sein Team trotzdem auf Sieg spielen lassen.