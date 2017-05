Bibiana Steinhaus wird als erste Schiedsrichterin in der deutschen Fußball-Geschichte Bundesligaspiele leiten. Die 38-Jährige gehört zu insgesamt vier Neulingen, die von der Saison 2017/18 an in der höchsten Liga zum Einsatz kommen werden. Dies hat das DFB-Präsidium am Freitag beschlossen. "Es war schon immer mein Traum als Schiedsrichterin, in der Bundesliga aktiv sein zu dürfen", so Steinhaus. Daneben steigen auch Martin Petersen, Sven Jablonski und Sören Storks in die Bundesliga auf. Wolfgang Stark, Günter Perl und Joachim Drees beenden aus Altersgründen ihre Laufbahn.