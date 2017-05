Aufsteiger Jahn Regensburg hat sich am letzten Drittliga-Spieltag die Teilnahme an den Relegationsspielen zur 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Bayern behaupteten im Fernduell mit dem 1.FC Magdeburg durch ein 1:0 (0:0) bei Preußen Münster ihren dritten Tabellenplatz hinter den zuvor schon feststehenden Aufsteigern MSV Duisburg und Holstein Kiel. Magdeburg nutzte der 2:0-Sieg gegen Lotte nichts mehr. Regensburgs Gegner für die Relegationsspiele am 26.Mai (Freitag) und am 30. Mai (Dienstag/beide 18:00) wird am Sonntag am letzten Zweitliga-Spieltag ermittelt.