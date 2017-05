Der frühere Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra) hat in der Elektro-Serie Formel E seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Der 40-Jährige fuhr beim sechsten WM-Lauf in Paris wie schon in der Vorwoche in Monaco auf Rang drei, für Heidfeld war es die dritte Podestplatzierung der Saison. Der Sieg ging zum fünften Mal in dieser Saison an Titelverteidiger Sebastien Buemi (Schweiz/Renault), Zweiter wurde der Argentinier Jose Maria Lopez (Virgin). Buemi führt zur Halbzeit der Serie das Gesamtklassement deutlich vor dem Brasilianer Lucas di Grassi (ABT-Audi) an, der früh ausschied.