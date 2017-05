Alexander Zverev hat nach einer beeindruckenden Vorstellung erstmals das Finale eines ATP-Masters erreicht. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich in Rom gegen den US-Amerikaner John Isner mit 6:4, 6:7 (5:7) und 6:1 durch und trifft nun im Endspiel auf Novak Djokovic aus Serbien. Der Weltranglistenzweite hatte in seinem Halbfinale keine Mühe mit Dominic Thiem aus Österreich (6:1, 6:0). Zverev wird am Montag in der neuen Weltrangliste mindestens von Platz 17 auf 14 klettern. So hoch war er noch nie platziert. Bei einem Triumph würde er als Zehnter sogar erstmals in die Top-10 einziehen.