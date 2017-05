Mercedes-Pilot Robert Wickens startet beim vierten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring von der Pole Position. Der Kanadier fuhr in der Qualifikation in 1:16,299 Minuten die schnellste Zeit und steht zum fünften Mal in seiner DTM-Karriere beim Start ganz vorne. Neben ihm in der ersten Reihe nimmt BMW-Pilot Tom Blomqvist aus Großbritannien das Rennen am Nachmittag auf. Bester Audi-Pilot war Blomqvists Landsmann Jamie Green als Dritter. Für den in der Fahrerwertung führenden Lucas Auer aus Österreich reichte es im Mercedes nur zu Rang 15.