Der VfL Wolfsburg muss in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten auf Sebastian Jung und Riechedly Bazoer verzichten. Jung fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus, wegen der er schon bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV am Samstag ausgewechselt werden musste. Bazoer zog sich im Training am Sonntag eine Verletzung am Knie zu. Der Niederländer soll am Montag genauer untersucht werden, ein Einsatz in den beiden Partien gegen den Abstieg aus der Ersten Liga scheint aber ausgeschlossen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jakub Blaszczykowski.