Alexander Zverev hat das Masters-Turnier in Rom durch einen 6:4, 6:3-Finalsieg gegen den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic gewonnen und steht damit am Montag erstmals in den Top Ten der Weltrangliste. Der 20-jährige Hamburger ließ dem neun Jahre älteren Serben in keiner Phase des Matches eine Chance und verwandelte nach 1:21 Stunden den ersten Matchball. Den letzten seiner bisher drei Titel gewann er gerade erst in München. Die Sandplatzveranstaltung in Rom ist mit knapp 4,3 Millionen Euro dotiert und der letzte große Test vor den French Open.