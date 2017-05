Titelverteidiger Pittsburgh Penguins, Team des deutschen Nationalspielers Tom Kühnhackl, ist nach einem Schützenfest im fünften Play-off-Halbfinale der NHL gegen die Ottawa Senators erstmals in Führung gegangen. Der Stanley-Cup-Sieger gewann Spiel fünf in eigener Halle gegen die Kanadier mit 7:0 und führt in der Serie best of seven mit 3:2. Den ersten Matchball hat der viermalige NHL-Champion in der Nacht zum kommenden Mittwoch. Ein eventuelles siebtes Spiel würde in der Nacht zum Freitag in Piitsburgh stattfinden. Tom Kühnhackl stand erneut nicht auf dem Eis.