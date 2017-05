Zweitligist Dynamo Dresden will mit drastischen Maßnahmen zukünftig Ausschreitungen seiner Anhängerschaft bei Auswärtsspielen vermeiden. So werden in der kommenden Saison keine Auswärts-Dauerkarten für Dynamo-Ultras ausgegeben. Zudem werden ein Sicherheitszuschlag von zwei Euro bei Auswärtsspielen erhoben und bei bestimmten Partien Tickets nur an Vereinsmitglieder verkauft. Das teilte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born auf einer Pressekonferenz zur Randale von Dynamo-Anhängern beim Auswärtsspiel am 14.Mai in Karlsruhe mit.