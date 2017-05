Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova steht fünf Monate nach der Messerattacke, bei der sie schwer an der Schlaghand verletzt wurde, vor der Rückkehr auf die Tennistour. Die Tschechin will kurzfristig entscheiden, ob sie bereits bei den French Open in Paris (ab Sonntag) aufschlägt. Das bestätigte ihr Sprecher Karel Tejkal. Spätestens beim Saisonhöhepunkt im All England Club von Wimbledon will Kvitova aber ihr Comeback feiern. Die 27-Jährige war Ende Dezember in ihrem Appartement im tschechischen Prostejov überfallen und an der Schlaghand verletzt worden.