Der frühere DFB-Sportdirektor Hansi Flick ist erwartungsgemäß zum neuen Geschäftsführer bei 1899 Hoffenheim berufen worden. Das bestätigte der Klub am Dienstag. "Ich freue mich sehr nach einem erfolgreichen Jahrzehnt beim DFB nun in verantwortlicher Position in der Bundesliga arbeiten zu können." Flick, langjähriger Assistent des Bundestrainers Joachim Löw, wurde bereits seit Wochen als Kandidat gehandelt. In Hoffenheim hatte Flick von 2000 bis 2005 als Trainer gearbeitet. Flick ist in Heidelberg geboren und wohnt in der Nähe des Hoffenheimer Trainingszentrums.