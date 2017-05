Laura Siegemund hat sich kurz vor den French Open beim Turnier in Nürnberg verletzt. Die 29-Jährige zog sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen die Tschechin Barbora Krejcikova eine offenbar schwere Blessur am rechten Knie zu. Sie musste nach längerer Behandlung mit der Trage vom Center Court gebracht werden. Eine Teilnahme am Grand-Slam- Turnier in der kommenden Woche in Paris erscheint damit sehr unwahrscheinlich. Tatjana Maria schied ebenfalls im Achtelfinale aus. Die 29 Jahre alte Wildcard-Starterin unterlag der an Nummer sieben gesetzten Kasachin Jaroslawa Schwedowa mit 2:6, 4:6.