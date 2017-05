Tausende Fans von Manchester United und Ajax Amsterdam haben in den Stunden vor dem Europa-League-Endspiel ein friedliches Fußball-Fest in den Straßen von Stockholm gefeiert und dabei auch an den Bombenanschlag in Manchester in der Nacht zu Dienstag erinnert. "United Fans against terrorism" stand auf einem Plakat, das Anhänger des englischen Rekordmeisters über einer Bar im Zentrum der schwedischen Hauptstadt aufgehängt hatten. Aufgrund der beiden Anschläge in Manchester und auch in Stockholm am 7. April findet dieses Endspiel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.