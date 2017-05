Der britische Schauspieler Roger Moore ist tot. Er starb am Dienstag in der Schweiz im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Weltberühmt wurde Moore durch seine Rolle als britischer Geheimagent James Bond - unter anderem in "Leben und sterben lassen" aus dem Jahr 1973 oder "Der Spion, der mich liebte" vier Jahre später. Insgesamt schlüpfte Moore sieben Mal in die Rolle des "007". Seine ersten Hauptrollen hatte er Ende der 50er Jahre in den TV-Serien "Ivanhoe" und "Maverick". 2003 wurde er in Großbritannien in den Adelsstand erhoben.