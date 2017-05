Knapp neun Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking ist die ukrainische Diskuswerferin Olena Antonowa laut ihrem Verband zur Silbermedaillen-Gewinnerin hochgestuft worden. Darüber sei man vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Kenntnis gesetzt worden. Antonowa hatte in Peking Bronze gewonnen. Doch bei der bisherigen OlympiaZweiten Yarelys Barrios aus Kuba wurde bei einer Nachkontrolle ihrer Probe aus dem Olympia-Jahr 2008 die verbotene Substanz Acetazolamid nachgewiesen. Deswegen wurde sie disqualifiziert. Diskus-Gold ging in Peking an die Amerikanerin Stephanie Brown Trafton.