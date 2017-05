Beim Leichtathletik-Meeting in Zeulenroda haben die deutschen Top-Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Rebekka Haase geglänzt. Lückenkemper setzte sich im Vorlauf über 100 m mit 11,04 Sekunden an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste und auf Rang fünf der Weltjahresbestenliste, schneller ist die Dortmunderin noch nie gewesen. Haase erfüllte in 11,06 Sekunden ebenfalls die Norm für die WM in Lon don (4. bis 13.August). Im Finale setzte sich Lückenkemper bei weniger Rückenwind in 11,16 Sekunden vor Haase durch. "Es lief wirklich gut. Wir pushen uns gegenseitig", sagte Lückenkemper.