Valentino Rossi hat bei einem Moto- cross-Unfall leichte Verletzungen an Brustkorb und Bauch erlitten und musste die vergangene Nacht im Krankenhaus in Rimini verbringen. Der italienische MotoGP-Fahrer war beim Training in Mondavio nahe der Stadt Pesaro gestürzt. Ob der 38-Jährige bei seinem Heim- Grand-Prix in Mugello in der kommenden Woche starten kann, ist bislang offen. Allerdings seien keine Brüche festgestellt worden, heißt es in einer Stellungnahme von Rossis Rennstall Yamaha. Heute Mittag soll eine genauere Diagnose veröffentlicht werden.