Die topgesetzte Angelique Kerber hat für ihr Auftaktmatch bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris ein schweres Los erwischt. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in einem Linkshänderinnen-Duell auf die ehemalige Melbourne-Halbfinalistin Jekaterina Makarowa aus Russland (WTA-Nr.40). Der formstarke Rom-Sieger Alexander Zverev, in Paris an Nummer neun gesetzt, bekommt es in der ersten Runde mit dem Spanier Fernando Verdasco (ATPNr.37) zu tun. Der 20 Jahre alte Hamburger ist bei einem Major-Turnier bislang noch nicht über die dritte Runde hinausgekommen.