Rund fünf Monate nach einer Messerattacke kehrt die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova wie erhofft bei den French Open in Paris auf die Tennis- Tour zurück. Die Weltranglisten-16. aus Tschechien trifft bei dem am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Turnier in der ersten Runde auf Julia Boserup aus den USA. "Niemand konnte damit rechnen, dass ich hier sein werde", sagte die 27-Jährige. "Ich bin begeistert, ein Traum geht in Erfüllung". Die Tennisspielerin war bei einer Messerattacke eines Einbrechers im vergangenen Dezember schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden.