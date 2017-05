In drei Jahren feiert das Deutsche Springderby in Hamburg (So., 15:55 Uhr live im ZDF) 100-jähriges Bestehen. Das traditionsreiche Turnier ist bekannt für seine Schwierigkeiten und lockt jedes Jahr die Reitsport-Weltelite an. Turnierdirektor Volker Wulf spricht gegenüber ZDFsport.de vom "schwierigsten und längsten Turnier der Welt", das nicht nur Reitsportfans begeistere. Die Faszination des Parcours liege, so Wulf, in der hohen Anzahl von Naturhindernissen, wie z.B. dem Großen Wall, der 2015 etwas entschärft wurde, wodurch er "wieder fairer geworden ist". (das ganze Interview auf ZDFsport.de)