Die deutsche Ruder-Flotte hat bei der EM in Racice/Tschechien in sieben der 14 olympischen Klassen das Finale erreicht. Für zwei Siege des DRV in den Halbfinals und Hoffnungsläufen sorgten Annekatrin Thiele im Einer sowie Carlotta Nwajide und Julia Leiding im Doppel-Zweier. Licht und Schatten erlebten die neu formierten Doppelvierer, die bei Olympia in Rio jeweils Gold geholt hatten. Während die Frauen ebenfalls mit einem Sieg im Hoffnungslauf in das Finale einzogen, verpassten die Männer den Endlauf knapp. Bereits am Freitag hatte sich der Achter souverän qualifiziert.