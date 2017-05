Hauptrundensieger ratiopharm Ulm hat im Play-off-Halbfinale der Bundesliga eine Niederlage kassiert und den Heimvorteil verspielt. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath verlor das punktearme dritte Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg 61:68 (29:35) und liegt in der best-of-five-Serie 1:2 zurück. Ulm muss am Dienstag (19 Uhr) in Niedersachsen nun unbedingt gewinnen, um die Chance auf das Finale zu wahren. Ulm hatte das erste Spiel in eigener Halle noch gewonnen, durch die 103:107Niederlage nach Verlängerung am Dienstag in Oldenburg aber den Ausgleich kassiert.