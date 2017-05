Dank des DFB-Pokalsiegs von Borussia Dortmund hat Hertha BSC einen direkten Startplatz für die Gruppenphase in der Europa League sicher. Durch die 1:2- Niederlage Eintracht Frankfurts im CupEndspiel muss der Bundesliga-Sechste aus Berlin kommende Saison nicht in die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Die Hessen verpassten den Sprung in die Europa League, der SC Freiburg darf als Liga-Siebter in die Qualifikation. Das Hertha-Team von Pal Dardai steigt am 14.September in die Europa League ein. Vorige Spielzeit scheiterte Berlin an Bröndby IF in der Qualifikation.